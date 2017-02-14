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В Самарской области дорожают помидоры и дешевеют яйца

Самарастат опубликовал результат мониторинга розничных цен в Самарской области с 20 по 27 января. Резких скачков цен не зафиксировано. Немного, до 1,5%, подорожали свежие огурцы (до 167,8 рублей за кг), картофель (21,2 руб./кг) и помидоры (184,3 руб./кг).

Почти на 2% снизились средние цены на охлажденную курятину (117 руб./кг), куриные яйца (63 рубля за 10 шт) и сахарный песок (44 руб./кг).

Цены на автомобильное топливо не изменились.

 

Теги: самарастат, цены

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