Гордума Тольятти рассмотрит кризисную ситуацию на рынке труда
Центр занятости населения (ЦЗН) Тольятти просит у председателя гордумы Дмитрия Микеля посодействовать в трудоустройстве тольяттинских безработных. Требуется информационная и материальная поддержка при организации временной занятости для безработных и инвалидов.
Городские власти служба занятости просит посодействовать в организации общественных работ по специальностям – подсобный рабочий, интервьюер, курьер, делопроизводитель и т.д. Средний срок трудоустройства – 1 месяц.
Также помощь требуется при временном устройстве на работу инвалидам, одиноким родителям и гражданам предпенсионного возраста.
По данным центра занятости, 34 тольяттинских предприятия работают в режиме неполного рабочего времени, 24 613 человек заняты неполный день. 1369 горожан находятся в простое по вине работодателя. На учете в ЦЗН состоит 7872 человек. Данные для завтрашнего заседания гордумы Тольятти служба подготовила еще 9 февраля.
По данным на 22 февраля в Тольятти зарегистрировано 7899 безработных. "27 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 3194 человек заняты неполную рабочую неделю, 578 человек простаивают по вине работодателя", - сообщал тогда городской центр занятости.
Теги: безработные, тольятти, цнз
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