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С завтрашнего дня начислять соцпомощь будут по-новому

С 1 марта в Самарской области вступит в силу новый порядок предоставления социальной помощи гражданам.

В 3 раза увеличится пособие по бедности – со 150 до 500 рублей. На него могут претендовать семьи с детьми, пенсионерами и инвалидами, чей среднедушевой доход составляет менее величины прожиточного минимума.

Также проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тыс. рублей из областного бюджета.

С завтрашнего дня выплаты ЕДВ будут начислять неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию менее 19500 рублей.

«По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19500 рублей, сохранили данную выплату», - сказано на сайте облправительства.

Власти региона также отмечают, что компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, кто эти расходы действительно понёс – должники компенсацию получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность.

Теги: социальная помощь, выплаты

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