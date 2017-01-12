С завтрашнего дня начислять соцпомощь будут по-новому
С 1 марта в Самарской области вступит в силу новый порядок предоставления социальной помощи гражданам.
В 3 раза увеличится пособие по бедности – со 150 до 500 рублей. На него могут претендовать семьи с детьми, пенсионерами и инвалидами, чей среднедушевой доход составляет менее величины прожиточного минимума.
Также проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тыс. рублей из областного бюджета.
С завтрашнего дня выплаты ЕДВ будут начислять неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию менее 19500 рублей.
«По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19500 рублей, сохранили данную выплату», - сказано на сайте облправительства.
Власти региона также отмечают, что компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, кто эти расходы действительно понёс – должники компенсацию получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность.
Теги: социальная помощь, выплаты
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11 февраля 2017, 15:22
Социальная помощь направлена людям, оказавшимся за чертой бедности
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