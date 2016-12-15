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В Самарской области потенциальные банкроты постарели

В Самарской области 14 070 потенциальных банкротов-заемщиков, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). «Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов)», поясняет НБКИ.

При этом средний возраст потенциального банкрота в Самарской области вырос с сентября 2016 г. на 5,6 лет – с 38,1 лет до 43,7 лет.

Это общероссийская тенденция, отмечает НБКИ. В целом по стране средний возраст должника вырос на 5,5 лет и составил 43,2 года (на 01.09.2016 - 37,8 лет). Выросло и число самих потенциальных банкротов. По данным на конец февраля количество потенциальных банкротов в стране достигло 689,7 тыс. человек, увеличившись за 6 месяцев на 10,9% (на начало сентября 2016 года - 621,9 тыс. человек).

Теги: нбки, потенциальные банкроты

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