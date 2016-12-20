В тольяттинский «Кванториум» продолжают набирать преподавателей
Департамент образования мэрии Тольятти продолжает поиск преподавателей для детского технопарка «Кванториум – 63».
"Один кандидат может подать несколько заявок – главное, чтобы у него был соответствующий опыт", - сообщает мэрия.
За февраль специалисты департамента получили резюме от 36 соискателей, многие из которых претендуют сразу на несколько вакансий. Сейчас в конкурсе участвуют 48 заявок:
- Робоквантум – 16;
- IT-квантум – 14;
- Автоквантум – 8;
- Промышленный дизайн – 8;
- Наноквантум – 2.
"По каждому направлению в технопарк пройдут как минимум три преподавателя. Успешных кандидатов ждут поездки на обучение в Москву, стажировка в уже существующих кванториумах и педагогическая практика в детском центре "Орлёнок". Подготовка начнется в марте", - обещает мэрия.
Для подачи заявки на замещение открытых вакансий необходимо заполнить Google-форму. Дополнительную информацию дадут по телефонам: (8482) 54-48-59, 54-44-33 (доб. 3881).
Ранее сообщалось, что заявки принимают только до 8 февраля.
В декабре стало извесно, что детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Самарской области будет создан в 2017-2019 гг. Учеников наберут уже летом этого года, а в сентябре начнется обучение.
В 2017 г. на его создание из федерального бюджета выделят 92,981 млн рублей, из областного – 36,800 млн рублей, из внебюджетных источников – 21 млн рублей.
Уже открыто 24 детских технопарка «Кванториум» в 19 субъектах Российской Федерации. В «Кванториумах» детей обучают по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.
Теги: кванториум
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7 февраля 2017, 17:10
В тольяттинский "Кванториум" ищут преподавателей
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