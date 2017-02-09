28 февраля 2017, 12:16

Аукцион по выбору строителя трамвайной линии в Самаре могут провести еще раз

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УФАС Самарской области предписало департаменту градостроительства Самары не заключать контракт на реконструкцию трамвайной линии в городе с ООО «Волгаинжинирингспецтранс». Об этом сообщается на сайте ФАС России.

Так УФАС отреагировало на жалобу АО «ВТС Метро». Компания пожаловалась на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона 15 февраля. «ВТС Метро» предъявило претензии к аукционной комиссии после того, как компанию не допустили к участию в аукционе на этапе рассмотрения первой части ее заявки.

ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было единственным участником аукциона, говорилось в протоколе. И компания должна была получить подряд строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап строительства)" по начальной, максимальной цене – 741,064 млн рублей.

УФАС предлагает департаменту градостроительства вновь объявить торги по объекту. А аукционной комиссии – еще раз рассмотреть первые части заявок, поданных компаниями для участия в аукционе.

Впрочем, сообщает УФАС, стороны могут обжаловать вынесенное предписание в суде.

Как говорилось в аукционной документации, все работы победитель аукциона должен закончить к 15 марта 2018 г. В списке работ - прокладка сетей водоотведения, канализации, связи и освещения, снос строений, сооружений (30 металлических гаражей и кирпичных нежилых строений) и зеленых насаждений (100 деревьев), устройство трамвайного полотна на повороте с ул. Ташкентской на Московское шоссе, вдоль Московского шоссе и на разворотном кольце, установка остановочных павильонов, устройство тротуаров, озеленение и др. работы. Протяженность участка строительства составит 1689,7 метра.

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Теги: АО «ВТС Метро», уфас самарской области, трамвайная линия, ООО «Волгаинжинирингспецтранс»

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