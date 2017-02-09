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СКС просит граждан не кидать снег в канализацию

ООО «Самарские коммунальные системы» просит граждан и организации отводить талые воды в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию.

"Резкое повышение температуры в Самаре привело к активному таянию снега, что в свою очередь увеличило количество поступающих стоков в городскую канализационную сеть", - поясняют СКС.

Во время паводка среднесуточное поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) увеличивается на 180-270 тысяч кубометров в сутки. В период половодья «Самарские коммунальные системы» будут работать в особом режиме, "обеспечивающем повышенный контроль качества питьевой и сточных вод".

"При этом отсутствие ливневой канализации в старой части города и недостаточные мощности существующей «ливнёвки» приводят к резкому увеличению нагрузки на оборудование ГОКС", - сетуют коммунальщики. Талые воды содержат в себе помимо бытового мусора значительное количество мелких примесей – песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Оборудование ГОКС, которое предназначено лишь для очистки стоков бытовой канализации, в период паводка вынуждено очищать все стоки, попадающие в систему.

СКС напоминают, что категорически воспрещается сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые воды.

Теги: скс, паводок

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