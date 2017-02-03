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Губдума Самарской области утвердит распределение 3,635 млрд рублей

2,438 млрд рублей направят в этом году на строительство и реконструкцию дорог в Самаре и Тольятти. В частности, отмечает пресс-служба губернской думы Самарской области, деньги пойдут на строительство Фрунзенского моста в Самаре. Сумма не уточняется.

Эти деньги – часть безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Всего в этом году поступит в область более 3,635 млрд рублей. Утверждать распределение этих средств депутаты губдумы будут сегодня.

Еще 643, 470 млн рублей направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях 195, 633 млн рублей - на господдержку сельхозпроизводителям, 159, 283 млн - на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи и 93,658 млн рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт.

В этом году изменился порядок предоставления субсидий из федерального бюджета - теперь они представляются на софинансирование расходных обязательств только областного бюджета. Поэтому необходимо предусмотреть в областном бюджете чуть более 129 млн рублей на реализацию мероприятий программы стимулирования жилищного строительства. С учетом уже запланированных трат объем расходов на эту программу составит 2,634 млрд рублей.

На 1,997 млрд рублей будут сокращены ранее запланированные расходы облбюджета на обеспечение деятельности органов госвласти, на обслуживание госдолга и на обслуживание льготных категорий граждан. «За счет этого предлагается увеличить расходы на благоустройство, обеспечение жильем детей-сирот, социальное обеспечение малоимущих граждан, поддержку многодетных семей», - пишет пресс-служба.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2017 г. составят:

доходы – 147, 086 млрд рублей;

расходы – 150, 378 млрд рублей;

дефицит – 3, 292 млрд рублей.

Теги: бюджет, самарская обалсть, губдума

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