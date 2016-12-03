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Сергей Кириенко встретился с Николаем Меркушкиным

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Москве заслушал доклад губернатора Самарской области Николая Меркушкина о социально-экономическом развитии региона.

Губернатор рассказал об исполнении в регионе указов президента страны, связанных с заработной платой работников бюджетной сферы, реализации программ обеспечения жильем молодых семей, переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. «По объемам строительства доступного жилья и по реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи» Самарская область является одним из лидеров в стране», - уверил Сергея Кириенко губернатор Самарской области.

Также стороны обсудили подготовку Самарской области к ЧМ-2018, реализацию мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля в Тольятти, и состояние сферы образования.

 

Теги: меркушкин

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