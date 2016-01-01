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116,6 млн рублей потратил Тольятти за три года

Тольятти потратил на мероприятия городской программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Тольятти» на 2014-2016 гг. 116,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За три года в городе сформированы и предоставлены под жилищное строительство 117 земельных участков общей площадью 77 га. Был введен в эксплуатацию 81 жилой многоквартирный дом, 706,6 тыс. кв. м жилья (в том числе 112 тыс. кв. м — индивидуальных жилых домов). За счет бюджета ведено в эксплуатацию 3 тыс. кв. м жилья экономкласса.

По этой же программе в Тольятти разрабатывается генплан города. Делает «ТеррНИИгражданпроект». «На сегодняшний день процесс почти завершен — осталось только согласование и утверждение проекта городской думой», - уверяет пресс-служба..

Теги: Стимулирование развития жилищного строительства в Тольятти

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