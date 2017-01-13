В Отрадном открывается "Банк вещей"
В Отрадном открылся "Банк вещей". В ДК «Россия». В банк принимают одежду, игрушки, бытовую технику. Их потом раздают нуждающимся. Те, кто хочет отдать ненужные вещи, должны помнить, что одежда должна быть чистой, а техника – исправной.
Посетителей ждут в кабинет № 48 во вторник и пятницу с 16.00 до 18.00.
"У кого нет возможности принести вещи в часы работы банка вещей, можно оставить заявку, позвонив по телефону 5-37-54, и за ними приедут", - сообщила мэрия Отрадного.
Теги: банк вещей, отрадный
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