Самарцам расскажут "Что не так с российским кино?"

1 марта в 19:00 ЦРК «Художественный» приглашает на показ фильмов по программе фестиваля "Окраина" и лекцию "Что не так с российским кино?".

Фильмы программы:

«Путешествие», Россия, 2014 г. Режиссёр - Константин Бушманов. Хронометраж: 23 минуты.

"Фильм-поездка. Компания молодых людей, вода и идеальные виды природы вокруг. Не столько история или мысль, сколько атмосфера и настроение", - сказано в описании картины.

"Огонь", Россия, 2016 г. Режиссёр - Надя Захарова. Хронометраж: 60 минут.

"Фильм о Земле. О том, как свято быть простым, как белая коза, как голый цыганский мальчик, как солнце. Цыганка варит воду, и происходит колдовство всего живого. Юноша за решётками психбольницы читает свои простые стихи о том, что главное понять – зачем? Бабушка везет через поле телегу с черепом и встречает детей. Как будто она уже на том свете", - мудрят с описанием организаторы.



"Яма", Россия, 2015 г. Режиссёры - Елена Гуткина и Генрих Игнатов. Хронометраж: 30 минут.

"В Болгарии есть традиция сообщать об уходе человека из жизни с помощью специального объявления. Обычно его вывешивают в каком-нибудь публичном месте - на остановке, на заборе или входной двери дома. Такой листок называют болгарским уличным некрологом. Камера оказывается рядом с одной болгарской семьей, переживающей траур, и проводит один день в местной деревне", - говорится в аннотации.

После показов пройдет лекция "Что не так с российским кино?", посвященная современному российскому кинематографическому контексту — краткий обзор фестивалей, основных тенденций в сфере игрового и неигрового кино.



Лектор — Михаил Захаров, киновед (ВГИК), стипендиат литературной программы Between the Lines (Айова, США), стипендиат школы современного искусства «Пайдейя», автор курса лекций Cinema Is Dead (Санкт-Петербург).



