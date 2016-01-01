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«Крылья Советов» улетают в Москву

ПФК «Крылья Советов» заплатит 259 550 рублей турагентству «Планета Крыльев» (единственному поставщику услуги) за организацию авиаперевозки 36 членов самарской футбольной команды из Самары в Москву. Летит туда команда регулярным рейсом завтра, 1 марта.

Начальная стоимость услуг, в которую «Крылья Советов» оценили авиаперевозку команды, составляла 300 000 рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Теги: ПФК «Крылья Советов», «Планета Крыльев»

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