Вчера, 17:13

Завтра меняется расписание "Волжского экспресса"

С 1 марта изменяется расписание движения пригородного поезда «Волжский экспресс» № 6004 сообщением Сызрань-1 – Самара. Об этом соообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Остановочный пункт Поезд № 6004

по рабочим дням Сызрань-1 Отпр.07.03 Октябрьск 07.18-07.19 Обшаровка 07.38-07.39 Безенчук 08.06-08.07 Звезда 08.16-08.17 Чапаевск 08.23-08.24 Томылово 08.29-08.30 Липяги 08.48-08.49 Самара Приб.09.03

Теги: Самарская пригородная пассажирская компания

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