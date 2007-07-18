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Завтра меняется расписание "Волжского экспресса"

С 1 марта изменяется расписание движения пригородного поезда «Волжский экспресс» № 6004 сообщением Сызрань-1 – Самара. Об этом соообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

 

Остановочный пункт

Поезд № 6004
по рабочим дням

Сызрань-1

Отпр.07.03

Октябрьск

07.18-07.19

Обшаровка

07.38-07.39

Безенчук

08.06-08.07

Звезда

08.16-08.17

Чапаевск

08.23-08.24

Томылово

08.29-08.30

Липяги

08.48-08.49

Самара

Приб.09.03

 

 

Теги: Самарская пригородная пассажирская компания

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