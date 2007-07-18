Завтра меняется расписание "Волжского экспресса"
С 1 марта изменяется расписание движения пригородного поезда «Волжский экспресс» № 6004 сообщением Сызрань-1 – Самара. Об этом соообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
|
Остановочный пункт
|
Поезд № 6004
|
Сызрань-1
|
Отпр.07.03
|
Октябрьск
|
07.18-07.19
|
Обшаровка
|
07.38-07.39
|
Безенчук
|
08.06-08.07
|
Звезда
|
08.16-08.17
|
Чапаевск
|
08.23-08.24
|
Томылово
|
08.29-08.30
|
Липяги
|
08.48-08.49
|
Самара
|
Приб.09.03
Теги: Самарская пригородная пассажирская компания
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31 декабря 2016, 16:25
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