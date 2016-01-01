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Коммуналка подоражает предельно в Новокуйбышевске, Самаре, Тольятти и Сызрани

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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал сегодня постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов для граждан в четырех городах области – в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани и Тольятти. С 1 июля тарифы на коммуналку вырастут на 5,6% - 6,8%. Проект постановления был подгтовлен еще в конце прошлого года. 

В Новокуйбышевске предельный (максимальный) индекс 6,8% устанавливается для 1370 зарегистрированных жителей, проживающих в  41 многоквартирном доме п. Маяк, Шмидта, Гранный (доля 1,3%). Индекс до 5,6% сложится для 106 155 зарегистрированных жителей, проживающих в 822 многоквартирных и 3 964 индивидуальных жилых домах города Новокуйбышевск (доля 98,7%). 

В Самаре предельный (максимальный) индекс 6,8 % устанавливается для 398 316 зарегистрированных жителей 12 949 многоквартирных и 21 448 индивидуальных жилых домов (доля 34,01 %). Индекс до 6,0 % сложится для 772 232 зарегистрированных жителей 6431 многоквартирных домов (доля 65,95 %). Индекс до 5,0 % сложится для 430 зарегистрированных жителей 16 многоквартирных домов (доля 0,04 %). 

В Сызрани предельный (максимальный) индекс 6,1% устанавливается для 117 150 зарегистрированных жителей  875 многоквартирных  жилых домов (доля 100 %).

В Тольятти предельный (максимальный) индекс 6,3% устанавливается для 276 516 зарегистрированных жителей (доля 38,80%),  проживающих в  Центральном  и Комсомольском  районах в 2011 многоквартирном и 7189 индивидуальном жилом доме. Индекс до 6,0% сложится для 436 103 зарегистрированных жителей (доля 61,20%), проживающих в Автозаводском районе в 891 многоквартирном доме.

Проект постановления был подгтовлен еще в конце прошлого года. Но уже после утвереждения пределеьных индексов на 2017 год. В утвержденном в декабре 2016 г. постановлении планировалось  увеличить предельный индекс роста коммунальных тарифов с 1 июля 2017 г.:

- в Новокуйбышевске – до 4,8% (в пос. Шмидта, Граном и Маяке с закрытой системой теплоснабжения  - 6,8%; с автономным газовым отоплением – 5,2%);

- в Сызрани – 5,9%;

- в Самаре – 6,8%;

- в Тольятти – 4,3%.

Обоснование для повышения тарифов – «необходимость доведения органами местного самоуправления уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов». Так поясняется в постановлении. 

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Теги: предельный индекс, тарифы, коммуналка, самара, новокуйбышевск, сызрань, тольятти

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