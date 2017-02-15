Вчера, 17:43

Управляющему самарской дочки "Роснефти" присудили 190 млн рублей штрафа

Суд вынес приговор управляющему ООО «Самарский инженерно-технический центр» (ООО "Самарский ИТЦ", дочка "Роснефти") Александру Нильскому и его пособнику Сергею Вершкову.

Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (пособничество в коммерческом подкупе).

Приговором суда Нильского лишили свободы на 7,5 лет и оштрафовали на 190 млн рублей, а Вершкова – на 5 лет со штрафом в 95 млн рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

7 апреля 2015 г. обоих задержали после получения 5 млн рублей через посредника от директора по развитию одного из ООО.

"Данные денежные средства являлись первой частью от требуемой Нильским суммы незаконного денежного вознаграждения, подлежащей оплате по ранее подписанным актам выполненных работ между ООО «Самарский ИТЦ» и двумя обществам с ограниченной ответственностью, являющимися подрядчиками ООО «Самарский ИТЦ», и составляющей 19 млн рублей", - сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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