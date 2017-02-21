Вчера, 16:51

В Самарской области увеличили плотность нарядов ДПС

ГИБДД Самарской области «убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных». Потому что на большей территории области наблюдается обильный снегопад. «Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое».

Если вы все же поехали, то «во время движения в дополнении к ближнему свету фар или ходовых огней используйте еще и противотуманные фонари. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия».

Пешеходам настоятельно рекомендуют обозначить себя в темное время суток световозвращающими элементами.

Для предупреждения дорожных происшествий и оперативного реагирования на сложные ситуации ГИБДД увеличила «плотность нарядов дорожно-патрульной службы, в том числе с привлечением сил и средств специализированного батальона ДПС ГИБДД».

А всем, попавшим в трудную ситуацию, инспекция советует круглосуточно обращаться в любое подразделение ГАИ или звонить по телефону доверия 8 (846) 340-01-02.

Теги: гибдд, самарская область

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