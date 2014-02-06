Вчера, 16:41

"Оренбуржье" сделает скидку на рейсы из Самары

С 1 марта снизятся цены на билеты по семи направлениях, которые обслуживает авиакомпания «Оренбуржье». По сообщению компании, скидки сделают благодаря программе субсидируемых перевозок. При покупке билета на субсидируемый рейс, пассажиры, в зависимости от выбора направления, могут сэкономить от 525 до 2692 рублей.

Направление До 01.03 (без субсидий),руб. После 01.03 (с субсидиями), руб. Снижение стоимости, руб. 1

Оренбург - Казань - Оренбург 5200 3708 1492 2 Самара - Казань - Самара 4900 2258 2642 3 Самара - Киров - Самара 6400 3708 2692 4 Оренбург - Самара - Оренбург 3750 3225 525 5 Уфа - Ижевск - Уфа 3800 2258 1542 6 Оренбург - Уфа - Оренбург 3300 2741 559 7 Уфа - Пермь - Уфа 5000 2741 2259

Напомним, в программу субсидируемых авиаперевозок в 2017 г., вошли 7 рейсов из Самары.

Теги: оренбуржье, субсидируемые маршруты

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