"Оренбуржье" сделает скидку на рейсы из Самары
С 1 марта снизятся цены на билеты по семи направлениях, которые обслуживает авиакомпания «Оренбуржье». По сообщению компании, скидки сделают благодаря программе субсидируемых перевозок. При покупке билета на субсидируемый рейс, пассажиры, в зависимости от выбора направления, могут сэкономить от 525 до 2692 рублей.
|
Направление
|
До 01.03 (без субсидий),руб.
|
После 01.03 (с субсидиями), руб.
|
Снижение стоимости, руб.
|
1
|
Оренбург - Казань - Оренбург
|
5200
|
3708
|
1492
|
2
|
Самара - Казань - Самара
|
4900
|
2258
|
2642
|
3
|
Самара - Киров - Самара
|
6400
|
3708
|
2692
|
4
|
Оренбург - Самара - Оренбург
|
3750
|
3225
|
525
|
5
|
Уфа - Ижевск - Уфа
|
3800
|
2258
|
1542
|
6
|
Оренбург - Уфа - Оренбург
|
3300
|
2741
|
559
|
7
|
Уфа - Пермь - Уфа
|
5000
|
2741
|
2259
Напомним, в программу субсидируемых авиаперевозок в 2017 г., вошли 7 рейсов из Самары.
Теги: оренбуржье, субсидируемые маршруты
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
24 мая 2016, 17:14
Из Самары можно будет улететь в Нижнекамск три раза в неделю
Комментариев: 0
|«Оренбуржье» в Новый год не летает
10 декабря 2015, 17:19
|Не дали денег на перелеты из Самары в Саранск и Йошкар-Олу
27 января 2015, 17:26
|Из Самары полетит "Оренбуржье"
23 января 2015, 12:23
|Авиарейсы Киров-Самара возобновились
6 февраля 2014, 14:02
|Приставы изменили график приема граждан
Вчера, 17:33
|В Самарской области увеличили плотность нарядов ДПС
Вчера, 16:51
|Проект планировки ул. Мичурина в Самаре утвердили
Вчера, 12:12
|Масленицу в Кошелев-проекте праздновали 3 тыс. человек
Вчера, 11:10
|На 8 марта продадут 75 тыс. тюльпанов из колонии
Вчера, 09:32