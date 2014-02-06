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"Оренбуржье" сделает скидку на рейсы из Самары

С 1 марта снизятся цены на билеты по семи направлениях, которые обслуживает авиакомпания «Оренбуржье». По сообщению компании, скидки сделают благодаря программе субсидируемых перевозок. При покупке билета на субсидируемый рейс, пассажиры, в зависимости от выбора направления,  могут сэкономить от 525 до 2692 рублей.

 

 

Направление

 До 01.03 (без субсидий),руб.

 После 01.03 (с субсидиями), руб.

Снижение стоимости, руб.

 1 

Оренбург - Казань - Оренбург

5200

3708

1492

2

Самара - Казань - Самара

4900

2258

2642

3

Самара - Киров - Самара

6400

3708

2692

4

Оренбург - Самара - Оренбург

3750

3225

525

5

Уфа - Ижевск - Уфа

3800

2258

1542

6

Оренбург - Уфа - Оренбург

3300

2741

559

7

Уфа - Пермь - Уфа

5000

2741

2259

Напомним, в программу субсидируемых авиаперевозок в 2017 г., вошли 7 рейсов из Самары.

 

Теги: оренбуржье, субсидируемые маршруты

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