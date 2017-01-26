В сельском хозяйстве Самарской области 11,5 тыс. вакансий
В январе-феврале в службу занятости населения обратились 7,3 тыс. человек, 3,1 тыс. из них удалось найти работу.
По даннм минтруда Самарской области на 22 февраля, на учете состояло 22 657 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,3%. Самый низкий уровень - 0,3% - в Волжском районе. Наиболее высокий уровень безработицы - в Большечерниговском районе - 4%.
В Самаре на 22 февраля зарегистрировано 4630 безработных граждан, в Тольятти – 7899 человек, уровень безработицы в Самаре – 0,7%, в Тольятти – 1,9%.
Есть вакансии:
|
Количество вакансий, единиц
|
Доля
|
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
11482
|
38,3%
|
– здравоохранение и предоставление социальных услуг
|
3801
|
12,7%
|
– обрабатывающие производства
|
2756
|
9,2%
|
– строительство
|
2084
|
6,9%
|
– транспорт и связь
|
1922
|
6,4%
|
– оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|
1537
|
5,1%
|
– образование
|
1208
|
4,0%
|
– государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
|
1204
|
4,0%
|
– профессиональная, научная и техническая деятельность
|
799
|
2,7%
Теги: вакансии, безработица
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22 февраля 2017, 16:46
В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии
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