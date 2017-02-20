Отец гендиректора «Самарастройдетали» оспаривает ее назначение на должность
1 марта арбитражный суд Самарской области в предварительном заседании рассмотрит иск владельца 6,2323% уставного капитала ОАО «Самарастройдеталь» Михаила Александрова. Об этом сообщает компания.
Александров требует признать недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров компании о досрочном прекращении полномочий гендиректора Дмитрия Салова «в связи с ненадлежащим исполнением им возложенных на него обязанностей и его противоправными действиями».
Также Александров оспаривает через суд избрание нового гендиректора – Светланы Береславской (владеет 29,8344% уставного капитала «Самарастройдетали». Александров – отец Береславской).
В материалах компании сообщается, что 23 ноября 2016 г. трое из пяти членов совета директоров компании проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя совета директоров Михаила Александрова и гендиректора Дмитрия Салова (Салова и Александрова на совете не было). Председателем тогда же избрали владельца 10,1798% уставного капитала Ивана Кукушкина (до 2015 г. был гендиректором компании).
Решение о прекращении полномочий Салова акционеры приняли 30 декабря прошлого года.
Кроме Александрова, Береславской и Кукушкина, акционерами «Самарастройдетали» являются Павел Бутузов (17,0597%) и Галина Александрова (30,3069%).
23 ноября 2016 г. состоялось судебное заседание по заявлению ООО «ПК Астрент» о признании ОАО «Самарастройдеталь» несостоятельным (банкротом), говорится в отчете компании. Решение о признании банкротом компании арбитражный суд отменил 31 января.
Сейчас проводится доследственная проверка «на предмет наличия в действиях генерального директора Общества Салова Дмитрия Юрьевича признаков состава преступления, предусмотренного ст. ст. 159, 165, 196 Уголовного кодекса РФ – преднамеренное банкротство (банкротство ОАО «Самарастройдеталь»), организованное группой лиц по предварительному сговору с использованием мошеннических схем».
По данным компании, ее выручка за 9 месяцев 2016 г. – 18,519 млн рублей (за 2015 г. – 34,820 млн рублей). Чистая прибыль за январь-сентябрь – 43 тыс. рублей (в 2015 г. – 1,519 млн рублей).
«Самарастройдеталь» производит оконные, балконные, дверные блоки из дерева, строганые погонажные изделия ( плинтус и т.п.). Имеет производство пластиковых оконных и балконных блоков из ПВХ.
Теги: самарастройдеталь, корпоративный спор
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