В галерее "Новое пространство" откроется выставка кружев и живописи
28 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Переплетение»: совместный проект двух художников – модельера Маргариты Бортниковой и живописца Любови Егоровой.
На открытии выставки планируется показ коллекции авторского кружева ручной работы Маргариты Бортниковой.
Программа выставки:
28 февраля, 19.00 – открытие.
3 марта, 19.00 – мастер-класс «Мой гардероб и кружево».
10 марта, 19.00 – открытая лекция «Кружева на головку надень…» (о моде барышень на рубеже XIX–XX веков).
Ведущий – доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета Зоя Кобозева.
Выставка будет работать до 11 марта.
Теги: новое пространство, выставка
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