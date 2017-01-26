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В галерее "Новое пространство" откроется выставка кружев и живописи

28 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Переплетение»: совместный проект двух художников – модельера Маргариты Бортниковой и живописца Любови Егоровой.

На открытии выставки планируется показ коллекции авторского кружева ручной работы  Маргариты Бортниковой.

Программа выставки:

28 февраля, 19.00 – открытие.

3 марта, 19.00 – мастер-класс «Мой гардероб и кружево».

10 марта, 19.00 – открытая лекция «Кружева на головку надень…» (о моде барышень на рубеже XIX–XX веков).

Ведущий – доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета Зоя Кобозева.

Выставка будет работать до 11 марта.

Теги: новое пространство, выставка

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