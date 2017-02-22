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Самара купит 24 квартиры для переселения граждан из ветхого жилья

Департамент градостроительства Самары ищет застройщика, который продаст городу 24 квартиры с чистовой отделкой для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Аукцион начальной стоимостью 2,217 млн рублей по покупке двух однокомнатных квартир общей площадью 66,50 кв. м и жилой – 24 кв. м (33,25 кв. м и 12 кв. м в каждой) должен пройти 13 марта. 

Второй аукцион начальной стоимостью 26 млн рублей назначен на 20 марта. Город собирается купить 22 квартиры общей площадью 777,90 кв. м и жилой – 404 кв. м.

Квартиры должны быть построены не ранее 2015 г. 

Все квартиры Самара планирует получить от застройщиков не позднее 31 марта.

 

 

Теги: самара, ветхое и аварийное жилье, покупка, аукцион

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