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Волжское шоссе от ул. Демократической до Московского шоссе отремонтируют к октябрю

С марта по октябрь будет ремонтировать Волжское шоссе в Самаре – от ул. Демократической до Московского шоссе. 

Объявлен аукцион по поиску компании, которая проведет  подготовительные и земляные работы, заасфальтирует, поставит искусственные сооружения и благоустроит территорию на площади в 3,286 км. Максимальная цена контракта – 64,504 млн рублей. 

Победителю аукциона, которого выберут 20 марта, нужно будет расширить дорогу, заменить или отремонтировать колодцы кабелей связи, установить новые павильоны для пассажиров и т.д. При этом на «участке ПК 12+06-ПК12+39 слева» компания должна будет установить новый забор из профлиста  шириной 1,2 м и высотой 2 м.

После ремонта, к концу октября, кроме забора, на участке должны появиться 6 новых автобусных остановок, 306 дорожных знаков, пешеходное ограждение, дорожная разметка стеклошариком, 4 светофора и 4110 погонных метра велопешеходной дорожки. 

К 30 сентября 2017 г. должен завершиться ремонт еще одной части Волжского шоссе - от Красноглинского шоссе до ул. Демократической длиной 5,953 км и шириной 26-38 м. 

На ремонт дороги выделяют 482,290 млн рублей (начальная цена - 484,7 млн рублей) - 175 млн рублей в 2016 г. и 309,7 млн рублей - в этом. Ремонт делает ООО «Самаратрансстрой». Подряд компания получила летом 2016 г. 

Теги: Волжское шоссе в Самаре – от ул. Демократической до Московского шоссе, Самаратрансстрой

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