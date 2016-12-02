Вчера, 13:30

Четвертую очередь самарской набережной сделает "Автодоринжиниринг"

Контракт на реконструкцию четвертой очереди набережной Волги в Самаре получило ООО "Автодоринжиниринг". Компания стала единственным участником торгов. Работу ООО подрядилось выполнить за 589,812 млн рублей.

Эта же компания будет этим летом ремонтировать Заводское шоссе. Кроме того, ООО осенью прошлого года получило контракт на ремонт сызранских дорог за 97 млн рублей.

В начале февраля начальная цена объявленного в ноябре 2016 г. электронного аукциона на ремонт 4ой очереди набережнйо в Самаре снизилась на 71 млн рублей.

До этого, в январе горадминистрация Самары сообщала, что «первоначально сметная стоимость объекта составляла более 800 млн рублей. Однако совместно с министерством строительства Самарской области в рамках оптимизации затрат стоимость проекта была снижена на 200 млн рублей".

В январе департамент изменил и запланированный ранее срок сдачи реконструированной набережной. Если изначально планировалось завершить работы к 31 марта 2020 г., то в январе срок сдвинули на 2 года – до 1 марта 2018 г.

«К реконструкции планируется приступить с началом строительного сезона, а завершить ее к осени 2018 г.», - сообщала мэрия в январе.

В новых документах указано, что подрядчик должен закончить работы к 20 марта 2018 г.

Напомним, от Силикатного оврага до ул. Осипенко подрядчик должен демонтировать остановки общественного транспорта, плитку, бортовой камень, заглубленные мусорные контейнеры, асфальтобетон, дождеприемные лотки, перила и различные ограждения, оборудование детской площадки, лестницы и площадки, амфитеатр, гранитные ступени сходов, гранит, а также металлический продуктовый магазин и кирпичное кафе на пересечении ул. Лесной и бул. Челюскинцев. Кроме того, перенесут скульптуры.

На набережной появится новый фонтан (82 куб. м) из гранита - 3 чаши с декоративными элементами и подсветкой струй. Строители возведут крытый амфитеатр-террасу, установят стационарные туалеты и хозяйственно-бытовые корпуса. Обновится и система бытовой канализации.

Вдоль берега Волги появятся новые асфальтобетонный проезд со стоянкой, пешеходная зона, мощеная бетонной и гранитной плиткой, пешеходная дорожка для маломобильных групп населения, спортивная площадка и 2 детские спортплощадки с резиновым покрытием. На пляже заменят песок. Подрядчик обновит и малые архитектурные формы (качели, урны, скамейки), реконструирует откос, обустроит дорогу.

Судя по приложенному графику, 7-8 месяцев из отпущенного на работы года у подрядчика займут дорожные, строительно-монтажные работы, прокладка инженерных коммуникаций и устройство освещения. 1,5 месяца - на подготовительные работы, 2,5 месяцев - на устройство малых архитектурных форм, 3 месяца - на систему видеонаблюдения и благоустройство. Предполагается, что некоторые виды работы будет вестись одновременно.

Теги: торги, Автодоринжиниринг, набережная

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