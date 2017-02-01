Вчера, 12:12

Проект планировки ул. Мичурина в Самаре утвердили

Администрация Самары утвердила документацию по планировке территории для реконструкции ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Врубеля в Октябрьском районе. Проект подготовило ООО «Волгатрансстрой-проект" (ВТС-П) по распоряжению мэрии от 7 апреля 2016 г. Под планировку попало 6,908 га.

В июне 2015 г. городская администрация сообщала, что компания «Трансгруз» профинансирует проект новой дороги по ул. Мичурина от ул. Ерошевского до ул. Врубеля. Сообщалось, что магистраль пройдет вдоль новых домов, построенных этой компанией. Проект должны были сдать в ноябре прошлого года. Дорогу на этом участке планировалось построить в 2016 г.

В феврале 2016 г. стало известно, что документацию по планировке ул. Мичурина от ул. Революционной до ул. Врубеля подготовит «Волгатранстрой-проект» (ООО «ВТС-п», входит в ГК «Волгатрансстрой»). Тогда сообщалось, что проект компания должна сдать в течение года.

Теги: мичурина, проект, ооо втс-п

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