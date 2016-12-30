Вчера, 17:33

Приставы изменили график приема граждан

Региональное Управление федеральной службы судебных приставов предупреждает об изменении графика приема граждан.

Теперь судебные приставы-исполнители принимают во вторник с 9.00 до 13.00 и четверг - с 13.00 до 18.00. Заместители старшего судебного пристава - по средам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Начальники отделов – старшие судебные приставы - во вторник с 9.00 до 13.00, в четверг - с 13.00 до 18.00.

Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП в разделе «Контакты».

Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием». Стоит записываться не менее, чем за 3 и не более 30 дней со дня обращения. «Время приема одного человека ограничено 20 минутами», - уточняют приставы. Граждан, обратившихся на прием без предварительной записи, принимают в после окончания приема записавшихся.

Теги: приставы, уфссп, график приема

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