Приставы изменили график приема граждан
Региональное Управление федеральной службы судебных приставов предупреждает об изменении графика приема граждан.
Теперь судебные приставы-исполнители принимают во вторник с 9.00 до 13.00 и четверг - с 13.00 до 18.00. Заместители старшего судебного пристава - по средам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Начальники отделов – старшие судебные приставы - во вторник с 9.00 до 13.00, в четверг - с 13.00 до 18.00.
Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП в разделе «Контакты».
Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием». Стоит записываться не менее, чем за 3 и не более 30 дней со дня обращения. «Время приема одного человека ограничено 20 минутами», - уточняют приставы. Граждан, обратившихся на прием без предварительной записи, принимают в после окончания приема записавшихся.
Теги: приставы, уфссп, график приема
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
10 февраля 2017, 16:54
От имени приставов в Самарской области рассылают письма с вирусом
Комментариев: 0
|В Самарской области накопилось 1,12 млрд рублей долгов по алиментам
27 января 2017, 09:32
|За коллекторами присмотрят приставы
10 января 2017, 09:24
|Из Самары выслали 900 мигрантов
9 января 2017, 14:27
|Приставы круглосуточно ждут должников в "Курумоче"
30 декабря 2016, 09:51
|В Самарской области увеличили плотность нарядов ДПС
Вчера, 16:51
|"Оренбуржье" сделает скидку на рейсы из Самары
Вчера, 16:41
|Проект планировки ул. Мичурина в Самаре утвердили
Вчера, 12:12
|Масленицу в Кошелев-проекте праздновали 3 тыс. человек
Вчера, 11:10
|На 8 марта продадут 75 тыс. тюльпанов из колонии
Вчера, 09:32