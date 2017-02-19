Вчера, 11:10

Масленицу в Кошелев-проекте праздновали 3 тыс. человек

Пресс-служба корпорации «Кошелев» описала, как в Кошелев-проекте праздновали Масленицу:

«26 февраля, жители «КОШЕЛЕВ-проекта» с размахом отметили Масленицу. Проводить зиму на бульваре около школы №7 собралось более трех тысяч человек со всей Самары.



Артисты зазывали гостей в пляс под заводные русско-народные песни. К веселым танцам присоединялись даже те, кто сначала стеснительно стоял в стороне. С улыбками на лицах, публика встретила воспитанников детского сада №1 «КОШЕЛЕВ-проекта». Более двадцати детишек, сделали поделки своими руками и получили заслуженные аплодисменты, и подарки. Море восторга вызвали смельчаки, которые решились под крики толпы «Давай!» взобраться на традиционный масленичный столб. А сотрудники фитнес - центра «КОШЕЛЕВ GYM» решили выяснить, кто из гостей праздника больше всего любит блины, но сразу всю интригу не раскрыли. На сцену вышли четверо мужчин и удивлению их не было предела, когда инструкторы, коварно улыбаясь, вместо тарелок с традиционным блюдом предложили им подержать в руках «блины» от штанги. Победители получили подарочные абонементы на посещение фитнес - клуба «КОШЕЛЕВ GYM».

Организаторы мероприятия в этот день дали возможность юным талантами показать все, на что они способны. Юная Эмилья Полушина, воспитанница одной из вокальных студий «КОШЕЛЕВ-проекта», покорила гостей праздника исполнением песни «Птица». «Нам повезло с педагогом, - с гордостью рассказала Алена Полушина, мама девочки. - Алена Постных, у которой занимается моя дочь, не так давно участвовала в шоу «Голос». Эмилья тоже очень хочет выступить на сцене такого уровня, но пока это еще в планах. Нам есть чем гордиться: на днях дочка заняла почетное первое место на тольяттинском конкурсе эстрадных исполнителей «Созвездие»».

Выступление вокалистов сменилось динамичными развлечениями. Ведущий вызвал на сцену восемь человек и предложил им разделиться на команды. Ассистенты вынесли из-за кулис «четверкам» участников длинное пальто, в котором для каждого нашлись рукава. Помощники ведущего предложили героям конкурса плотно встать спина к спине и связали их всех вместе огромным поясом. В таком положении участникам пришлось исполнить несколько танцевальных композиций. Под громкие аплодисменты публики, команды пытались кружиться в такт, красиво одновременно приседать и даже встать в хоровод. Все участники действовали очень слаженно и даже ни разу не упали.

Масленичные гуляния в «КОШЕЛЕВ-проекте» продлились около пяти часов. Однозначно, каждый, кто пришел проводить зиму в этот день не остался равнодушным.

«Сегодня потрясающее небо, - сказала со сцены Ирина Шведова, директор по маркетингу и клиентскому сервису Корпорации «КОШЕЛЕВ». Скоро наступит лето, а, значит, будет масса интересного: в этом году откроется новый детский сад и начнется строительство школы — это здорово! Я желаю всем нам с вами, в первую очередь здоровья, и благополучия вашим семьям. Сегодня нужно просить прощения друг у друга, желать самого доброго, сердечного, потому я предлагаю именно в этот день всем нам сделать по одному доброму делу. Вы ведь со мной согласны?». На эту фразу тысячи гостей праздника единогласно и громко ответили на распев «Да!». «Итак, давайте сегодня начнем весну, будем больше радоваться, делать больше хороших и добрых дел, больше любить друг друга. Всех с Масленицей!», - поздравила жителей Ирина Александровна».

Теги: кошелев-проект, масленица

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