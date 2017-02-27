27 февраля 2017, 10:27

Тольятти хочет «мэрию» и «мэра»

Тольяттинцы не желают называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Это решение горожане приняли 21 февраля на публичных слушаниях по внесению изменений в устав города. Участие в слушаниях приняли 199 жителей.

«Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек и др., а также ряд организационных мероприятий - внесение изменений в трудовые книжки сотрудников мэрии, изменения должностных инструкций, муниципальных правовых актов», - сообщает пресс-служба мэрии.

Эти «изменения не являются обоснованными», - считают горожане. «…. действующие наименования "мэр" и "мэрия" являются исторически сложившимися и соответствуют закону Самарской области» А… «средства, которые придется потратить на замену терминов, можно направить на более значимые расходы, например, на благоустройство парков или дополнительную социальную поддержку населения».

В марте истекают полномочия последнего всенародно избранного мэра Тольятти Сергея Андреева. Избрали его 18 марта 2012 г. В ноябре 2014 г. самарская губернская дума отменила всенародные выборы мэров в городах Самарской области. 18 января гордума Тольятти утвердила Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тольятти.

В тот же день гордума Тольятти процитировала председателя думы Дмитрия Микеля: «Прежде всего, хотелось бы уточнить: в Уставе г.о.Тольятти должность руководителя города звучит как глава городского округа. Не мэр, не сити-менеджер, а глава городского округа, который будет также руководить и администрацией. Поэтому прошу журналистов корректнее применять термины».

Теги: мэрия, мэр, Тольятти, устав, публичные слушания

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