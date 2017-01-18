Самара вошла в топ-5 городов по количеству продаж новых автомобилей
Самара заняла четвертое место в топ-5 российских городов по продажам новых автомобилей на тысячу жителей. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат» по итогам продаж в 2016 г. В Самаре продали 14 новых автомобилей на тысячу жителей.
Согласно исследованию, самый высокий показатель отмечен в Казани - 18 новых легковых автомобилей. В Москве и Санкт-Петербурге - по 16 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров среди городов-миллионников Уфа - 13 машин.
Теги: автостат, рейтинг, продажи
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7 февраля 2017, 09:01
Продажи Lada немного подросли
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