27 февраля 2017, 10:14

Карлоса Гона уволят из Nissan Motor

Карлос Гон, президент Группы Renault и экс-председатель Совета директоров АвтоВАЗа, оставит пост президента и гендиректора Nissan Motor. Как сообщается на официальном сайте «Ниссан», Гона с 1 апреля 2017 г. сменит Хирото Саикава, который пока работает в должности заместителя президента компании.

Гон сохранит должность председателя совета директоров автоконцерна, продление его полномочий должно утвердить собрание акционеров компании в июне 2017 г.

Кроме того, Карлос Гон сохранит пост гендиректора и председателя совета директоров Renault, в который недавно вошла Mitsubishi Motors. Гон возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.

По данным агентства ТАСС, в 2015 г. Гон получал в Nissan 10,2 млн долларов, еще 7,9 млн долларов он получил от Renault.

В 2013 г, когда Карлоса Гона впервые избрали председателем совета директоров АвтоВАЗа, он говорил в интервью «Ведомостям»: "Мы будем чередоваться с господином [гендиректором «Ростеха» Сергеем] Чемезовым. Думаю, это в первую очередь символическое назначение, которое подчеркивает, что «АвтоВАЗ» отныне становится частью альянса, становится партнером Renault и Nissan".

В июне прошлого года Карлос Гон и Сергей Чемезов (экс-заместитель председателя Совета директоров АвтоВАЗа) покинули совет директоров АвтоВАЗа. Решение одобрили акционеры на годовом собрании. Из совета вышли также Бу Андерсон и Владимир Артяков.

Теги: крлос гон, автоваз, Nissan, Renault

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