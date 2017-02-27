Карлоса Гона уволят из Nissan Motor
Карлос Гон, президент Группы Renault и экс-председатель Совета директоров АвтоВАЗа, оставит пост президента и гендиректора Nissan Motor. Как сообщается на официальном сайте «Ниссан», Гона с 1 апреля 2017 г. сменит Хирото Саикава, который пока работает в должности заместителя президента компании.
Гон сохранит должность председателя совета директоров автоконцерна, продление его полномочий должно утвердить собрание акционеров компании в июне 2017 г.
Кроме того, Карлос Гон сохранит пост гендиректора и председателя совета директоров Renault, в который недавно вошла Mitsubishi Motors. Гон возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.
По данным агентства ТАСС, в 2015 г. Гон получал в Nissan 10,2 млн долларов, еще 7,9 млн долларов он получил от Renault.
В 2013 г, когда Карлоса Гона впервые избрали председателем совета директоров АвтоВАЗа, он говорил в интервью «Ведомостям»: "Мы будем чередоваться с господином [гендиректором «Ростеха» Сергеем] Чемезовым. Думаю, это в первую очередь символическое назначение, которое подчеркивает, что «АвтоВАЗ» отныне становится частью альянса, становится партнером Renault и Nissan".
В июне прошлого года Карлос Гон и Сергей Чемезов (экс-заместитель председателя Совета директоров АвтоВАЗа) покинули совет директоров АвтоВАЗа. Решение одобрили акционеры на годовом собрании. Из совета вышли также Бу Андерсон и Владимир Артяков.
Теги: крлос гон, автоваз, Nissan, Renault
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