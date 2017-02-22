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Самара изымает здание на ул. Бронной

Администрация Самары изымает у собственника нежилое помещение площадью 399,1 кв. м на ул. Бронной,36, корп. 3. Для муниципальных нужд. Так говорится в сообщении городских властей. 

Здание понадобилось горадминистрации в соответствии с планом реконструкции трамвайной линии к ЧМ-2018. Более подробных объяснений в постановлении нет.

Здание расположено в Кировском районе между ул. Ташкентской и центром «Долина» в 350 м от Московского шоссе. По данным  портала samara.blizko.ru, в этом здании работает ИП Морев А. Г. "Мастерская аргонной сварки".

По распоряжению главы Самары департамент градостроительства должен уведомить владельца об изъятии, оценить помещение и подготовить соглашение о продаже объекта собственником за назначенную сумму. Если владелец откажется продавать помещение, департамент должен подготовить иск в суд о принудительном изъятии помещения. 

Теги: бронная, 36, самара, изъятие

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