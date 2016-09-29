На 8 марта продадут 75 тыс. тюльпанов из колонии
В исправительной колонии №10 в поселке Волжский (Царевщина) 28 февраля соберут тюльпаны. Зимой в колонии посадили 75 тыс. луковиц.
"Помогли вырастить цветы рабочие из специально обученных осужденных. Урожай направят в специализированный садовый центр для реализации, а женщины-сотрудницы уголовно-исполнительной системы в качестве подарка от руководства УФСИН России по Самарской области получат цветы к празднику 8 марта", - отмечено в сообщении ГУФСИН по Самарской области.
Выращивать тюльпаны в колонии №10 начали в январе прошлого года. Тогда было посажено 25 тыс. луковиц. Цветы распродали на 8 марта.
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1 февраля 2017, 09:42
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