Вчера, 09:32

На 8 марта продадут 75 тыс. тюльпанов из колонии

В исправительной колонии №10 в поселке Волжский (Царевщина) 28 февраля соберут тюльпаны. Зимой в колонии посадили 75 тыс. луковиц.

"Помогли вырастить цветы рабочие из специально обученных осужденных. Урожай направят в специализированный садовый центр для реализации, а женщины-сотрудницы уголовно-исполнительной системы в качестве подарка от руководства УФСИН России по Самарской области получат цветы к празднику 8 марта", - отмечено в сообщении ГУФСИН по Самарской области.

Выращивать тюльпаны в колонии №10 начали в январе прошлого года. Тогда было посажено 25 тыс. луковиц. Цветы распродали на 8 марта.

Теги: гуфсин, тюльпаны

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