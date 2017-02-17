К уголовной ответственности привлекут участников "крупнейшего сговора в сфере здравоохранения"
"Самарское УФАС России признало Министерство здравоохранения Самарской области, ООО «ЦЭХ-Здоровье», ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина виновными в антиконкурентных соглашениях", - об этом сообщает ФАС России.
Речь идет об открытом аукционе на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту медоборудования общей стоимостью более 4 млрд рублей. Аукцион состоялся в мае 2016 г.
Как сообщает ФАС, до "проведения торгов по инициативе Министерства здравоохранения (Самарской области - Самара. ру) состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ – Здоровье», в ходе которой была разработана схема участия в торгах, которая позволила ООО «СМТ» стать победителем, а ООО «ЦЭХ – Здоровье» заключить договоры субподряда стоимостью до 100 млн рублей в обмен на его неучастие в торгах и неподачу жалоб в ФАС".
На встрече министерства и компаний были и представители производителя оборудования ООО «ДжиИ Хелскеа» и его дилера ООО «Медсимвол». Сама достигнутая договоренность "привела к поддержанию цен на торгах". Организатор торгов - "областная клиническая больница им. Д.В. Середавина, в свою очередь, до проведения торгов согласовала с участниками техническое задание".
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области привлекло к уголовной ответственности за должностные преступления заместителя министра здравоохранения области и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.
«Это один из крупнейших сговоров на торгах в сфере здравоохранения. Сумма закупки составила более 4 млрд рублей Всех хозяйствующих субъектов, участвовавших в антиконкурентном соглашении, не зависимо от того, выиграли ли они торги, ожидает штраф до 50% от начальной (максимальной) цены предмета торгов. Должностные лица министерства здравоохранения и хозяйствующих субъектов будут привлечены к уголовной ответственности», - цитирует пресс-служба ФАС начальника управления по борьбе с картелями Андея Тенишева.
В конце мая 2016 г. второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) Сергея Шатило, подозреваемого в коммерческом подкупе, и Альберта Навасардяна, замминистра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента фармации, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Самарский районный суд Самары 31 мая поддержал ходатайство следствия о временном отстранении Альберта Навасардяна от должности заместителя министра здравоохранения Самарской области.
Теги: ООО «ЦЭХ-Здоровье» ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Д.В. Середавина, , ФАС России, минздрав Самарской области
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