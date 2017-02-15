"Крылья" сыграют с "Локомотивом" в Уфе 5 марта
ПФК "Крылья Советов" организует выезд в город Уфу на игру "Крылья Советов" – "Локомотив" для владельцев сезонных абонементов 2016/17, сообщает пресс-служба клуба. Заявки принимаются до 3 марта.
Бесплатные автобусы отправятся 5 марта от стадиона "Металлург" в 1:00. Обратный выезд в Самару – по окончании матча. Начало игры – в 15:00 по самарскому времени. Пройти на стадион "Нефтяник" можно будет по сезонным абонементам.
Всех желающих отправиться в Уфу самарский клуб просит оставить заявку, в которой нужно указать Ф.И.О, номер сезонного абонемента и контактный телефон на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.com.
Клуб обещает и один бесплатный автобус для семейных пар, у которых абонементов.
По всем вопросам о поездке обращаться к специалисту по работе с болельщиками ПФК "Крылья Советов" Вячеславу Зимнюкову: +7 (917) 940 06 23.
Матч 18-го тура Чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет в Уфе на стадионе "Нефтяник". Провести матч там настоятельно рекомендовали члены комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России после посещения самарского стадиона "Металлург", сообщают "Крылья".
Теги: крылья советов, локомотив, уфа
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