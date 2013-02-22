22 февраля 2017, 19:41

Баранов: Мы - в одной команде

Вчера губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов Вооруженных Сил и действующих командиров частей и соединений, Героев Советского Союза и России с Днем защитника Отечества.

"Вы представляете нашу героическую историю и олицетворяете великие победы Советской и Российской Армии. Вы всегда решали и решаете поставленные задачи достойно. Пусть во все времена этот праздник будет дорог не только тем, кто в погонах, но и каждому гражданину нашей великой страны. И тогда наша Россия будет великой, мы будем жить достойно", - сказал губернатор.

"Верность воинскому долгу, любовь к Родине, желание и готовность защищать свое Отечество - вот главное, что вас объединяет", - сказал председатель губдумы Виктор Сазонов.

Герой Соцтруда, бывший директор металлургического завода Максим Оводенко особо отметил, что такой сильной армии, как Российская, в мире нет, а также призвал собравшихся гордиться своей малой родиной: "Все самарцы должны понимать, где они живут, свято это беречь и работать на благо города и области", - сказал Оводенко.

По словам Героя России, почетного гражданина Самарской области Александра Баранова, это праздник всех защитников Родины - и тех, кто в отставке, и тех, кто сейчас служит в интересах страны - военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других силовых структур. "Николай Иванович, выскажу свое мнение и мнение коллег: ветеранское сообщество всегда было, есть и будет сторонником ваших инициатив как руководителя Самарской области. Мы будем стремиться помогать вам во всех делах. Мы - в одной команде", - сказал Баранов.

От имени нынешнего поколения офицеров поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества начальник управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Василий Глотов. Он подчеркнул, что убеленные сединами ветераны воспитали тех, кто сейчас круглосуточно оберегает покой россиян. "Мы чтим вас и берем с вас пример. Вы - настоящие мужчины", - сказал Василий Глотов.

С Днем защитника Отечества всех присутствующих поздравили представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, ветеранские организации Самары и Тольятти. Слова благодарности произнес бывший командующий ПриВО, генерал-полковник Анатолий Сергеев: "Перед каждым, кто носит погоны - будь он в отставке, в запасе или проходит службу в армии, - стоит одна задача: хранить безопасность страны".

"Армия - гарантия независимости и мощи государства. Россияне уверены: наша армия способна защитить их в любое время и в любой ситуации", - подытожил глава региона.

Теги: день защитника Отечества

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