Вчера, 17:47
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Взносы за капремонт «Почта России» будет принимать с комиссионными
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Взносы за капремонт «Почта России» будет принимать с комиссионными
С марта «Почта России» будет брать комиссию за взносы на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Самарской области.
Без комиссии можно заплатить за капремонт только в банке «Солидарность» и в «Земском банке».
Теги: взносы на капремонт, комиссия, Самарская область
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