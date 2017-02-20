Вчера, 17:47

Взносы за капремонт «Почта России» будет принимать с комиссионными

С марта «Почта России» будет брать комиссию за взносы на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Самарской области.

Без комиссии можно заплатить за капремонт только в банке «Солидарность» и в «Земском банке».

Теги: взносы на капремонт, комиссия, Самарская область

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