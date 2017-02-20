8 сел Самарской области получат 7,177 млн рублей
Правительство Самарской области выделит 7,177 млн рублей на проекты благоустройства в восьми селах области.
Деньги получат: с. Красноармейское Красноармейского района, с. Хорошенькое Красноярского района, с. Дмитриевка Нефтегорского района, пос. Кинельский Кинельского района, с. Красносельское Сергиевского района, с. Беловка Богатовского района, с. Шигоны Шигонского района и с. Патровка Алексеевского района.
Сумма субсидий - от 239 тысяч до 2 млн рублей. Сколько получит каждое из названных сел, пресс-служба облправительства не указывает.
На эти деньги в селах будут созданы и обустроены зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки.
Теги: села, самарская область, гранты, обустройство
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 16:51
Бронировать путевки в лагеря для детей нужно по-новому
Комментариев: 0
|Что необходимо помнить владельцам земельных участков
Вчера, 13:35
|В Самарской области смягчат закон для розничных продавцов алкоголя
Вчера, 13:13
|Рыночную стоимость квадратного метра в Самарской области повысили
20 февраля 2017, 15:30
|На покупку автомобиля в Самарской области брали больше денег
20 февраля 2017, 13:14
|В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии
Сегодня, 16:46
|Губдума Самарской области сделала проект обращения к Дмитрию Козаку
Сегодня, 14:15
|Перевозка трибун к майским праздникам на пл. Куйбышева подешевела
Сегодня, 11:10
|В Тольятти подорожали свежие овощи и топливо
Сегодня, 10:30
|Поисково-спасательный отряд Самары останется самостоятельным
Сегодня, 09:51