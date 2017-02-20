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8 сел Самарской области получат 7,177 млн рублей

Правительство Самарской области выделит 7,177 млн рублей на проекты благоустройства в восьми селах области. 

Деньги получат: с. Красноармейское Красноармейского района, с. Хорошенькое Красноярского района, с. Дмитриевка Нефтегорского района, пос. Кинельский Кинельского района, с. Красносельское Сергиевского района, с. Беловка Богатовского района, с. Шигоны Шигонского района и с. Патровка Алексеевского района. 

Сумма субсидий - от 239 тысяч до 2 млн рублей. Сколько получит каждое из названных сел, пресс-служба облправительства не указывает.

На эти деньги в селах будут созданы и обустроены зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

 

Теги: села, самарская область, гранты, обустройство

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