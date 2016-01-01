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Неудачная попытка дискредитации руководства ТоАЗа

С начала года в России произошло несколько случаев, связанных с подбросом наркотиков сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас управление МВД проверяет заявление жительницы Ростова-на-Дону, о том, что начале февраля ее отцу, 60-летнему таксисту, сотрудники местной полиции подбросили в карман наркотики. А 14 февраля в Ханты-Мансийске владелец телеканала «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин заявил об угрозах со стороны сотрудников силовых структур, ясно давших понять, что если в ближайшее время он не покинет город навсегда, ему подбросят наркотики или оружие.

Подобный случай произошел и в Тольятти. СМИ сообщали, что 23 января сотрудники полиции задержали у подъезда его собственного дома директора по финансам и экономике «ТоАЗа» Николая Неплюева. А затем изъяли у него два пакета с веществом белого цвета, по 5 граммов каждый. Проверка показала, что обнаруженное вещество – кокаин.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, эта ситуация была спровоцирована в рамках кампании по дискредитации руководства завода. Доследственная проверка выявила, что оперативники совершили многочисленные нарушения закона в отношении топ-менеджера. А анализы, проведенные сразу в нескольких лабораториях, подтвердили отсутствие в его организме каких либо наркотиков.

Проблема подброса наркотиков не теряет актуальности уже на протяжении нескольких лет. Еще в 2014 г. общественники предлагали добавить в Уголовный кодекс статью «Умышленное создание ложного доказательства», призванную бороться именно с такого рода нарушениями закона.

Действующая ст. 303 УК ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") не спасает людей от подброса наркотиков и других запрещенных веществ, следовало из выступлений собравшихся в пятницу на заседании единороссовского проекта "Стартовая площадка". Ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы для дознавателей, следователей, прокуроров и защитников, если те сфальсифицируют доказательства (ч. 2), до семи лет тюрьмы грозит тем, кто сфабриковал доказательства по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении (ч. 3), до четырех – за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности.

По словам аналитика по правам человека, адвокат Михаила Голиченко, от подброса наркотиков сейчас не застрахован никто. «Обычно достаточно протокола личного обыска, в ходе которого при понятых изымается сверток. Даже если бы была проведена дактилоскопия, само по себе отсутствие отпечатков пальцев на пакетике служило бы довольно слабым доказательством невиновности обвиняемого, - рассуждает адвокат. - Бывают дела с откровенно наглыми подбросами, скажем, когда человека вели, задержали, а при нем ничего не оказалось, несмотря на обоснованные ожидания. Известны дела, когда наркотики откровенно подбрасывают специально для того, чтобы упрятать человека за решетку. К примеру, дела с подбросами адвокатам, профсоюзным деятелям, журналистам. Иногда подбрасывают для того, чтобы создать условия для вымогательства. Факт подброса очень трудно доказывать, потому что сам подброс происходит в „интимной“ обстановке, а уже личный обыск и изъятие — при понятых».

Теги: Умышленное создание ложного доказательства

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