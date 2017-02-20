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В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии

В Тольятти зарегистрировано 7899 безработным, по данным на 22 февраля. 25,1% из них - уволенные по сокращению штата. Уровень регистрируемой безработицы - 1,90%.

За неделю статус безработного получили 187 человек, трудоустроено 62 безработных гражданина. 

27 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 3194 человек заняты неполную рабочую неделю, 578 человек простаивают по вине работодателя.

В городе есть 3239 свободные вакансии, 36,2% из них - вакансии для рабочих. 

Теги: тольятти, безработица, вакансии

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