В Тольятти 7899 безработных на 3239 вакансии
В Тольятти зарегистрировано 7899 безработным, по данным на 22 февраля. 25,1% из них - уволенные по сокращению штата. Уровень регистрируемой безработицы - 1,90%.
За неделю статус безработного получили 187 человек, трудоустроено 62 безработных гражданина.
27 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 3194 человек заняты неполную рабочую неделю, 578 человек простаивают по вине работодателя.
В городе есть 3239 свободные вакансии, 36,2% из них - вакансии для рабочих.
Теги: тольятти, безработица, вакансии
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