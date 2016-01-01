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Самарские архитекторы соединят «улицу Ленинградскую с площадью Куйбышева»

Компания «Радизайн» (архитекторы Сергей Малахов и Евгения Репина) и архитектурное объединение «Творческая мастерская» из Самары разработают концепцию развития ряда общественных пространств Самары.

В ближайшее время «Радизайн» разработает концепцию благоустройства улиц Молодогвардейская, Фрунзе (от улицы Красноармейской (сквер им. Пушкина) до площади Чапаева (включительно), Вилоновская (спуск и набережная) и Волжского проспекта. Концепцию благоустройства улиц Красноармейская и Фрунзе (от Ленинградской улицы до Красноармейской улицы) разработает «Творческая мастерская».

Как сообщает пресс-служба КБ «Стрелка» (компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области комплексных городских решений и пространственного планирования), первый этап благоустройства должен закончиться к концу 2017 г.

Предполагается, что на первом этапе центральные улицы Самары - Молодогвардейскую и Фрунзе – «соединят ул. Ленинградская с площадью Куйбышева, преобразив связанный маршрут вокруг исторического квартала».

«Второй этап благоустройства, запланированный на более поздний период», затронет улицы Ленинградскую, Красноармейскую, Вилоновскую (до набережной реки Волги), Волжский проспект, сквер им. Пушкина и площадь им. Чапаева. После окончания работ «набережная Волги станет единым прогулочным пространством, а основные городские точки притяжения окажутся связаны в единую систему».

Теги: «Радизайн», «Творческая мастерская»., Самара, благоустройство, КБ Стрелка

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