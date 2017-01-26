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Двоих обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта осудили пожизненно

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Приговором суда Ахмадову и Фаталиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Бабаев приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из которых первые 10 лет - в тюрьме, а Зохрабов – к 26 годам тюрьмы. Об этом сообщает следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что в начале апреля 2016 г. жители Шигонского района Самарской области Ахмадов и Фаталиев «для совершения хищений имущества граждан создали организованную преступную группу, в состав которой привлекли знакомых им жителей города Сызрани Бабаева и Зохрабова».

В ночь на 24 апреля 2016 г. все четверо «прибыли в село Ивашевка, где выбрали дом для разбойного нападения на его жителей, проникли на территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через незапертую дверь. Далее, переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат. После совершения убийств двух мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения соучастники похитили находившиеся в доме предметы, не представляющие большой материальной ценности, и скрылись. Выжившая девочка на следующий день с места происшествия была доставлена в больницу в тяжелом состоянии».

В течение первых суток после преступления «была получена информация о перемещении нападавших в Ульяновскую область. В связи с этим более 100 сотрудников полиции и следователей СКР были задействованы в сплошном «прочесывании» автодороги в направлении Ульяновска протяженностью свыше 120 километров. В результате этого на обочине был обнаружен мобильный телефон, принадлежавший жене Гошта. На одной из АЗС также была обнаружена и изъята видеозапись, на которой запечатлен момент заправки фигурантами своего автомобиля сразу после совершения преступления.

Экспертам Следственного комитета также удалось восстановить видеозаписи, на которых были запечатлены все четверо фигурантов на месте преступления, несмотря на то, что они разбили и утопили в ручье блок системы видеонаблюдения, похищенный из дома семьи Гошта».

1 мая прошлого года следствие сообщило о задержании подозреваемых. Во время расследования они частично признали свою вину и сотрудничали со следствием, рассказав об обстоятельствах преступления, сообщалось ранее.

«Обвиняемые сообщили, что незадолго до нападения на дом семьи Гошта они объединились в организованную группу в целях регулярного совершения разбоев и изначально планировали совершение двух разбоев в других населенных пунктах. – говорится в сегодняшнем сообщении СК. - Следствие также установило, что никто из соучастников не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции».

Решение провести процесс с участием присяжных суд принял в октябре.

Суд над предполагаемыми убийцами Гошта и членов его семьи начался в Самаре 5 декабря, он проходил в закрытом режиме. В конце января коллегия присяжных вынесла всем четверым обвинительный вердикт.

Теги: суд, приговор, семья Гошта

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