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Самарским газотурбовозам мешает отсутствие заправок

На самарском ПАО «Кузнецов» обсудили возможность запуска в производство новых газотурбовозов, опытный образец нового локомотива РЖД уже признали успешным.

«Ключевым вопросом становится строительство газозаправочных станций. Летом 2016 г. ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» утвердили программу по развитию заправочной сети сжиженным природным газом», - сообщает пресс-служба предприятия.

Реализацию проекта представители РЖД и «Кузнецова» планируют обсудить 25 апреля. В планах - заказ 25 изделий НК-361 для РЖД. В этом в ОАО «РЖД» началась эксплуатация первого серийного магистрального газотурбовоза на Свердловской железной дороге, сообщает пресс-служба КбшЖД. Серийно производить машины планируется на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).

«Стоимость жизненного цикла газотурбовоза на 15% ниже, чем у электровоза, а сервисное обслуживание силового блока – как минимум на треть меньше, чем у дизельных двигателей.Локомотив нового типа практически полностью собран из отечественных комплектующих, доля импортных запчастей не превышает 3%»., - отметил вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

РЖД начала разрабатывать газотурбовозы для внедрения природного газа в качестве моторного топлива для локомотивов еще в 2005 г.

Еще летом 2013 г. "Газпром" и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в области использования газомоторного топлива на железнодорожном транспорте. Компании заявили о подготовке федеральной целевой программы "Природный газ как моторное топливо для подвижного состава железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы".

В июле того года сообщалось, что ОАО «Кузнецов» изготовит турбину для второго образца газотурбовоза. Его РЖД планировало изготовить на Людиновском тепловозостроительном заводе в сентябре 2013 г., а завершить полный комплекс испытаний – в июне 2014 г.

В 2015 г. руководство "Кузнецова" докладывало губернатору, что уже готовы две установки для газотурбовозов.

"Две установки уже поставили - до середины 2015 г. они проходят путевые испытания. По результатам этих испытаний, надеюсь, будет принято окончательное решение по выполнению большого заказа - на уровне не менее четырех изделий в год. Соответствующие переговоры с "РЖД" уже идут", - сообщалось тогда.

Теги: газотрубовозы, ржд, пао кузнецов

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