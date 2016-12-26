Губдума Самарской области сделала проект обращения к Дмитрию Козаку
Правовое управление губернской думы Самарской области подготовило проект обращения к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Козаку о внесении изменений в Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Проект представили на заседании комитета по образованию, сообщает пресс-служба думы.
Депутаты предлагают законодательно освободить организации социальной сферы от платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Ровно год назад губдума сообщала о том, что готовится проект обращения к Козаку по этому вопросу.
В федеральных законе «О водоснабжении и водоотведении» и в правилах холодного водоснабжения и водоотведения говорится: если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения (ЦВС), содержат загрязняющие вещества, абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу ЦСВ.
То есть действующее законодательство позволяет взимать плату за негативное воздействие в отношении всех без исключения абонентов организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
Организации социальной сферы не имеют источников, приводящих к превышению допустимых концентраций вредных веществ, но обязаны вносить плату за негативное воздействие на работу ЦВС наряду с промышленными предприятиями.
Арбитражный суд встает в этом вопросе на сторону коммунальных компаний. По итогам 2016 г. сумма штрафных санкций может составить около полумиллиарда рублей, подсчитали депутаты.
Теги: Правила холодного водоснабжения и водоотведения, социальные организации, негативное воздействие, Козак, губдума
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