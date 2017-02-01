Военные купили в ипотеку 328 квартир в Самарской области
По информации самарского филиала ФГКУ “Росвоенипотека” в 2016 г. в Самарской области на средства накопительно-ипотечной системы военные приобрели 328 квартир. Их общая стоимость превысила 1 млрд рублей.
Ежегодно государство на именной накопительный счет военнослужащего перечисляет сумму накопительного взноса, которая в 2016 г. составляла 245 880 рублей.
Напомним, в 2016 г. самарским военнослужащим выделили более 460 млн рублей на постоянное жилье. Средний размер денежных средств на одну семью - 5,9 млн рублей.
На 13 декабря в Самарской области были обеспечены жильем 822 военнослужащих, из них 168 получили постоянное жилье; 398 - служебное; 256 - компенсацию за наем (поднаем) жилья.
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