22 февраля 2017, 13:12

Сызранская УК «Центр» пересчитает гражданам завышенные счета

УК «Центр» начисляла жителям Сызрани (компания управляет 1400 домами города) плату на общедомовые нужды, исходя из нормативов. А не по показателям общедомовых приборов учета. «Именно поэтому суммы в платежках сызранцев увеличились в разы», выяснила администрация города после многочисленных жалоб жителей на действия управляющей компании.

Кроме этого УК начисляла жителям плату на общедомовые нужды «на все места подряд» - в некоторых платежках фигурируют подвальные и чердачные помещения, которых в домах нет.

Администрация Сызрани дала УК «Центр» 2 недели на то, чтобы выставить жителям новые квитанции с правомерными начислениями. А также сверить площади мест общего пользования во всех многоквартирных домах.

Теги: УК «Центр», сызрань

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.