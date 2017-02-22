Сызранская УК «Центр» пересчитает гражданам завышенные счета
УК «Центр» начисляла жителям Сызрани (компания управляет 1400 домами города) плату на общедомовые нужды, исходя из нормативов. А не по показателям общедомовых приборов учета. «Именно поэтому суммы в платежках сызранцев увеличились в разы», выяснила администрация города после многочисленных жалоб жителей на действия управляющей компании.
Кроме этого УК начисляла жителям плату на общедомовые нужды «на все места подряд» - в некоторых платежках фигурируют подвальные и чердачные помещения, которых в домах нет.
Администрация Сызрани дала УК «Центр» 2 недели на то, чтобы выставить жителям новые квитанции с правомерными начислениями. А также сверить площади мест общего пользования во всех многоквартирных домах.
Теги: УК «Центр», сызрань
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24 мая 2017, 17:12
Администрация Сызрани предупредила граждан заранее
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