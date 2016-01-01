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Как будет работать РЭО ГИБДД в Самаре

Госавтоинспекция города Самара сообщает график работы РЭО ОГИБДД У МВД России по г. Самара в праздничные дни.

23 и 24 февраля – выходные дни.

25 февраля с 8.00 -17.00

26 февраля – выходной.

С 27 февраля – в штатном режиме.

Теги: рэо, гибдд, самара

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