Сегодня, 16:57
Как будет работать РЭО ГИБДД в Самаре
Как будет работать РЭО ГИБДД в Самаре
Госавтоинспекция города Самара сообщает график работы РЭО ОГИБДД У МВД России по г. Самара в праздничные дни.
23 и 24 февраля – выходные дни.
25 февраля с 8.00 -17.00
26 февраля – выходной.
С 27 февраля – в штатном режиме.
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