Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +13
 22 февраля 2017, 12:45 
Рейтинг: 0 
Сызранский депутат стал начальником транспортного отдела

Начальником отдела транспорта комитета ЖКХ администрации Сызрани назначили Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации.  С конца января пост был вакантным. 17 января горадминистрация сообщила о том, что по собственному желанию оставил должность Владимир Митчихин.

Дмитрий Воробьев родился в селе Большая Черниговка Большечерниговского района Самарской области 7 июля 1981 г.  В 2003 г. окончил Самарскую государственную академию путей сообщения по специальности «инженер путей сообщения». После обучения начал работать дежурным поста. С ноября  2011 г. - начальник станции Сызрань-1. В 2013 г. был избран в думу Сызрани. 7 февраля этого года добровольно сложил полномочия депутата.

 

 

Теги: дмитрий воробьев, сызрань, владимир Митчихин

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios