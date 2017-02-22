22 февраля 2017, 12:45

Сызранский депутат стал начальником транспортного отдела

Начальником отдела транспорта комитета ЖКХ администрации Сызрани назначили Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации. С конца января пост был вакантным. 17 января горадминистрация сообщила о том, что по собственному желанию оставил должность Владимир Митчихин.

Дмитрий Воробьев родился в селе Большая Черниговка Большечерниговского района Самарской области 7 июля 1981 г. В 2003 г. окончил Самарскую государственную академию путей сообщения по специальности «инженер путей сообщения». После обучения начал работать дежурным поста. С ноября 2011 г. - начальник станции Сызрань-1. В 2013 г. был избран в думу Сызрани. 7 февраля этого года добровольно сложил полномочия депутата.

Теги: дмитрий воробьев, сызрань, владимир Митчихин

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