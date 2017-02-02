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"Веселые кокошники" и шахматы: программа масленичных гуляний в Кинеле

Администрация Кинеля опубликовала программу праздничных мероприятий 26 февраля в Кинеле, поселках Алексеевка и Усть-Кинельский:  

Кинель

Начало - в 11.00.                             

На площади Мира состоится театрализованное  представление «Гуляй - веселись, широкая  Масленица!» и концертная  программа   городского    Дома   культуры.

Будет работать выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Также организаторы приглашают  всех принять  участие  в  мастер-классе -  «Мастерство  своими  руками».

"Хотите интересно провести время? Тогда непременно нужно попробовать свои силы в традиционных  молодежных  играх, забавах  и  конкурсах:  «Карабейники», «Потешные  бои», «Стенка  на  стенку», «Веселые  кокошники»,  «Частушки-веселушки»", - зазывает администрация Кинеля.

Также в этот день состоится блинный марафон «Даешь  рекорд  родному  городу». Задача его участников  выпечь рекордное  количество  блинов  в  честь  180-летия  Кинеля.

В Спортивном  центре  «Кинель» пройдут различные соревнования - турнир  по  футболу  среди  взрослых  команд, блиц-турнир  по русским  шашкам  и  шахматам, настольный  теннис.                

На главной городской площади будут работать торговые ряды, где можно приобрести сувениры, игрушки и многое другое.

Усть-Кинельский

Начало - в 12.00.                               

На центральной  площади пройдет представление  и концертная  программа  творческих  коллективов.

"Пришедших ждут масленичные  игры   и    забавы, соревнования по покорению масленичного  столба, сжигание  чучела, а также подарки, призы  и  СЮРПРИЗЫ!", - пишут организаторы

Также на площади будут работать торговые  ряды  и  выездные  кафе. 

Алексеевка                                         

Начало - в 11.00.                              

Для алексеевцев выступят  коллективы Дома  культуры «Дружба». Желающие смогут покататься на различных  аттракционах, принять участие в массовых играх и конкурсах. Победители получат призы.

 

Теги: кинель, масленица

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