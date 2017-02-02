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"Веселые кокошники" и шахматы: программа масленичных гуляний в Кинеле

Администрация Кинеля опубликовала программу праздничных мероприятий 26 февраля в Кинеле, поселках Алексеевка и Усть-Кинельский:

Кинель

Начало - в 11.00.

На площади Мира состоится театрализованное представление «Гуляй - веселись, широкая Масленица!» и концертная программа городского Дома культуры.

Будет работать выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Также организаторы приглашают всех принять участие в мастер-классе - «Мастерство своими руками».

"Хотите интересно провести время? Тогда непременно нужно попробовать свои силы в традиционных молодежных играх, забавах и конкурсах: «Карабейники», «Потешные бои», «Стенка на стенку», «Веселые кокошники», «Частушки-веселушки»", - зазывает администрация Кинеля.

Также в этот день состоится блинный марафон «Даешь рекорд родному городу». Задача его участников выпечь рекордное количество блинов в честь 180-летия Кинеля.

В Спортивном центре «Кинель» пройдут различные соревнования - турнир по футболу среди взрослых команд, блиц-турнир по русским шашкам и шахматам, настольный теннис.

На главной городской площади будут работать торговые ряды, где можно приобрести сувениры, игрушки и многое другое.

Усть-Кинельский

Начало - в 12.00.

На центральной площади пройдет представление и концертная программа творческих коллективов.

"Пришедших ждут масленичные игры и забавы, соревнования по покорению масленичного столба, сжигание чучела, а также подарки, призы и СЮРПРИЗЫ!", - пишут организаторы

Также на площади будут работать торговые ряды и выездные кафе.

Алексеевка

Начало - в 11.00.

Для алексеевцев выступят коллективы Дома культуры «Дружба». Желающие смогут покататься на различных аттракционах, принять участие в массовых играх и конкурсах. Победители получат призы.

Теги: кинель, масленица

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