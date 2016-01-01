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ГИБДД Жигулевска будет регистрировать и принимать экзамены 25 февраля

ГИБДД Жигулевска сообщает о том, что "по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности" в инспекцию можно обратиться 25 февраля, с 8.00 до 17.00.

23, 24 февраля приема не будет.

Более полную информацию можно получить по телефону 2-16-30.

Теги: гибдд жигулевск

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