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Школьные проездные в Жигулевске будут продавать только в МФЦ

Проездные для школьников в Жигулевске будут продавать только в здании МФЦ (ул. Комсомольская, 31). Об этом сообщает администрация города.

Купить проездные в ближайшее время можно с 25 февраля по 5 марта. 

Теги: проездные, жигулевск

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